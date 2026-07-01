التموين توضح معايير تنقية البطاقات.. واستبعاد مالكي السيارات الفارهة وسكان الإسكان الفاخر

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التموين تواصل تنفيذ إجراءات تنقية بطاقات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا أن المراجعة تتم بصورة دورية وفقًا لعدد من المعايير والضوابط.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن البطاقات الخاصة بالمتوفين أو المواطنين المقيمين خارج البلاد يتم إيقافها، كما تُوقف البطاقات التي لم تُستخدم لمدة ستة أشهر متتالية.

وتابع أن الوزارة تطبق الإيقاف المؤقت لمدة ستة أشهر في بعض الحالات، من بينها التعدي على الأراضي الزراعية، وسرقة التيار الكهربائي، وصرف المعاشات دون وجه حق، فضلًا عن مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وفي حال تقنين الأوضاع والتصالح تعود البطاقة التموينية إلى العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تُجري مراجعات مستمرة لبيانات المستفيدين، استنادًا إلى مؤشرات الدخل والحيازة والملكية، إلى جانب تقييم القدرة الشرائية للمواطنين، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المتحدث الرسمي أن من بين معايير الاستبعاد امتلاك سيارة حديثة أو أكثر من سيارة فارهة تتجاوز قيمتها مليونًا و200 ألف جنيه، وبسعة محرك تزيد على 2000 سي سي.

يُستبعد من الدعم المقيمون في الإسكان الفاخر

كما لفت إلى أن معايير الاستحقاق تشمل أيضًا مستوى المعيشة، حيث قد يُستبعد من الدعم المقيمون في الإسكان الفاخر، وكذلك الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية أو جامعات خاصة تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه.