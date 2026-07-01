الحذف من التموين.. محمد الدسوقي رشدي: المواطن صحي على مفاجأة حكومية

علق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بشكل مفاجئ، وذلك خلال تقديمه برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti".

وقال محمد: "الآلاف من أهل مصر النهاردة صحيوا على مفاجأة حكومية من النوع الفاخر، من النوع الذي يوجع الجيب، قرار حكومي مفاجئ صدم المواطنين النهاردة، القرار نفسه ممكن يكون به نقاش ونتفاهم، لكن توقيت القرار وإنه مفاجئ وبدون مقدمات هو الكارثة".

وتابع محمد: "الحكومة بعتت رسالة: عزيزي المواطن المدعوم، بطاقتك التموينية التي تصرف بها العيش قد تكون محذوفة أو خارج نطاق خدمة الدعم واتظلم".



واستطرد الدسوقي رشدي: "الكارثة هنا فى إنه حصل فجأة بدون تحذير، لا توجد حكومة فى العالم هدفها الناس تفقد ثقتها فيها، الناس واقفة بتكتب وتقدم شكاوى واستغاثات وتنشر إحباط على السوشيال ميديا وفى كل مكان، لسنا ضد تنقية بطاقات التموين وحذف غير المستحقين، ولكن لماذا المفاجأة".

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