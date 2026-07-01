ضبط صاحب مخبز بحوزته 250 بطاقة تموينية بالإسماعيلية

تمكن مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين فى محافظة الاسماعيلية، و مفتش التموين عبد الحميد حسين من ضبط صاحب مخبز بلدي متلبسًا باستغلال بطاقات التموين خارج المنظومة القانونية.

وعُثر بحوزته على نحو 250 بطاقة تموينية، وجهازي صرف للخبز والسلع داخل أحد المقاهي.

وتشير التحريات الأولية إلى استخدام البطاقات في عمليات صرف غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

وأكد وكيل الوزارة إنه من المقرر غلق المخبزين ٦ أشهر والتحفظ على البطايق بمعرفه النيابة العامة واستدعاء اصحاب البطايق لتسليمها لهم .

كما سيتم فحص جهازي صرف الخبز من قبل المختصين لمعرفة حجم الصرف الذي تم من خلال الأجهزة وذلك بعد خضوع الجهازين لعمليات فحص إلكترونية صارمة .