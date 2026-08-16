حسام أشرف.. من " مقعد البدلاء " إلى رهان الزمالك الجديد قبل انطلاق الدوري

يبدو أن حسام أشرف بصدد كتابة فصل مختلف في مسيرته مع الزمالك بعدما نجح مهاجم الفريق الأول في تحويل فترة الإعداد للموسم الجديد إلى فرصة حقيقية لإعادة تقديم نفسه وفرض اسمه بقوة على حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

فبعد سنوات من البحث عن فرصة مستقرة داخل الفريق الأول والتنقل بين أكثر من تجربة على سبيل الإعارة وجد حسام أشرف نفسه أمام معطيات جديدة داخل القلعة البيضاء بعدما نال ثقة الجهاز الفني وقدم مستويات لافتة خلال المباريات الودية الأخيرة.

ولم يعد اللاعب مجرد عنصر ضمن قائمة الفريق وإنما تحول إلى أحد الرهانات التي يترقبها جمهور الزمالك مع بداية الموسم الجديد خاصة بعدما أظهر قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي إلى جانب امتلاكه سجلًا تهديفيًا يؤكد أنه قادر على صناعة الفارق إذا حصل على الفرصة.

الثقة.. كلمة السر في عودة حسام أشرف

التحول الأبرز في وضع حسام أشرف داخل الزمالك لا يرتبط فقط بما قدمه اللاعب في المباريات الودية وإنما بالأجواء التي أحاطت به خلال فترة الإعداد.

فالجهاز الفني بقيادة معتمد جمال حرص على منح اللاعب مساحة من الثقة مع التأكيد له أن المنافسة على المشاركة مفتوحة أمام جميع العناصر وأن الحصول على دقائق اللعب سيكون مرتبطًا بما يقدمه اللاعب في التدريبات والمباريات.

هذه الرسالة انعكست بصورة واضحة على أداء حسام أشرف الذي بدا أكثر هدوءًا وثقة داخل الملعب وظهر وكأنه يخوض فترة الإعداد بهدف مختلف عن الفترات السابقة.

فاللاعب لم يعد يبحث فقط عن إثبات وجوده وإنما بات أمام فرصة حقيقية للحصول على مكان داخل حسابات الجهاز الفني مع انطلاق الدوري.

هدف البلاستيك.. أول رسالة

كانت مواجهة البلاستيك إحدى أبرز المحطات التي كشفت عن حالة حسام أشرف الجديدة وشارك اللاعب في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد وتمكن من تسجيل الهدف الثالث للفريق ليبعث برسالة واضحة إلى الجهاز الفني بأنه جاهز للمنافسة.

لكن الهدف لم يكن وحده سبب الاهتمام بمستواه إذ إن الجهاز الفني تابع تطور اللاعب منذ بداية فترة الإعداد ولاحظ قدرته على تنفيذ التعليمات واستغلال المساحات والتحرك بصورة جيدة في الثلث الهجومي.

ولهذا أصبح الهدف أمام البلاستيك بمثابة تأكيد لما قدمه اللاعب في التدريبات والمباريات السابقة وليس مجرد لقطة عابرة في مباراة ودية.

مهاجم أم جناح؟.. حسام أشرف يملك أكثر من حل

من أهم الأوراق التي تعزز موقف حسام أشرف أمام الجهاز الفني قدرته على اللعب في أكثر من مركز فاللاعب يستطيع المشاركة كرأس حربة صريح كما يمكن توظيفه على الجناح الأيسر وهو ما يمنح معتمد جمال مرونة أكبر في التعامل مع المباريات.

هذه الميزة قد تكون حاسمة في موسم طويل خاصة مع كثرة المباريات والحاجة إلى تدوير اللاعبين فضلًا عن الإصابات والإيقافات وتفاوت مستويات العناصر الهجومية.

وبالتالي فإن حسام أشرف لا ينافس فقط على مركز المهاجم وإنما يستطيع أن يقدم نفسه كحل هجومي متعدد الاستخدامات.

تجربة بلدية المحلة.. الدليل الأقوى على قدراته

ربما لا يحتاج حسام أشرف إلى كثير من الأدلة لإثبات قدرته على التسجيل خاصة إذا تم النظر إلى تجربته مع بلدية المحلة فخلال موسم 2023-2024 حصل اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة وخاض 32 مباراة في الدوري المصري نجح خلالها في تسجيل 14 هدفًا وصناعة هدفين.

وكان ذلك الموسم بمثابة نقطة مهمة في مسيرة اللاعب بعدما أثبت أنه قادر على تحمل مسؤولية الخط الهجومي عندما يحصل على الثقة والدقائق الكافية.

لكن عودته إلى الزمالك لم تمنحه الاستمرارية نفسها ليجد نفسه مجددًا في دائرة الإعارات بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم.

من الإعارة إلى سموحة.. رحلة البحث عن الفرصة

واصل الزمالك سياسة منح اللاعب فرصًا لاكتساب الخبرة وأتم في يوليو 2025 إجراءات إعارته إلى سموحة لمدة موسم وكان الهدف من الخطوة واضحًا: منح حسام أشرف مساحة أكبر للمشاركة والحصول على الخبرة التي يحتاجها قبل العودة إلى صفوف الفريق الأبيض.

وبعد انتهاء فترة الإعارة عاد اللاعب إلى الزمالك ليجد وضعًا مختلفًا هذه المرة ويراقبه الجهاز الفني بصورة أكبر واللاعب نفسه يبدو أكثر نضجًا كما أن تجربته السابقة جعلته أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والمنافسة.