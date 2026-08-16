رئيس الوزراء السوداني: نرفض المساواة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، خلال لقائه وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي في الخرطوم، أن بلاده لديها خطوط حمراء، مشددًا على رفض أي مساواة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن الحوار السوداني السوداني سينطلق قريبًا، مؤكدًا أن العملية السياسية تستهدف الوصول إلى توافق حول مستقبل البلاد.

وأضاف أن الحوار السوداني السوداني سينتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يختار من خلالها الشعب السوداني قيادته الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن الجيش يتقدم في كل محاور القتال، في ظل استمرار العمليات العسكرية في البلاد.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء السوداني في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحركات أفريقية ودولية للدفع نحو مسار سياسي ينهي الصراع ويمهد لمرحلة انتقالية جديدة.