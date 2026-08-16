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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحذر بيزيرا من التصعيد ويطالبه بالعودة للتدريبات

بيزيرا
بيزيرا
محمد سمير

وجه مسؤولو نادي الزمالك تحذيرًا واضحًا إلى البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب استمرار غيابه عن معسكر الإعداد للموسم الجديد، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة بيزيرا، موضحًا أن إدارة الزمالك عقدت جلسة مع اللاعب عبر تطبيق «زووم» لمناقشة موقفه ومستقبله مع الفريق.

الزمالك يرفض رحيل بيزيرا حاليًا

وأوضح أضا أن إدارة الزمالك أبلغت بيزيرا بعدم وجود نية للدخول في مفاوضات بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي وحاجته إلى الحفاظ على قائمته الحالية.

ويرى مسؤولو الزمالك أن رحيل اللاعب في الوقت الحالي قد يضع الفريق في أزمة، خاصة مع صعوبة تعويضه بسبب عدم قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة خلال فترة الإيقاف.

تحذير من تصاعد العقوبات

وطالب مسؤولو الزمالك اللاعب بالعودة إلى القاهرة في أسرع وقت، والانتظام في تدريبات الفريق، مع التأكيد على أن استمرار غيابه قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات الموقعة عليه.

وشدد النادي خلال جلسة التواصل على أن العقوبات يمكن أن تزداد حدة مع استمرار اللاعب في الغياب، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ورسمية ضده حال عدم استجابته لمطالب الإدارة.

الزمالك يحدد سعر بيع بيزيرا

وأشار أضا إلى أن الزمالك قد يعيد دراسة موقف بيزيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي يبدو صعبًا في ظل الظروف التي يمر بها النادي.

وفي حال وصول عرض لشراء اللاعب خلال الفترة الحالية، فإن إدارة الزمالك لن توافق على رحيله إلا مقابل الحصول على عائد مالي قوي، حيث حدد النادي مبلغ 6 ملايين دولار على الأقل للموافقة على الاستغناء عن خدماته.

واختتم محمد طارق أضا بالتأكيد على أن إدارة الزمالك شددت خلال جلسة التواصل مع بيزيرا على ضرورة عودته إلى القاهرة والانتظام في التدريبات، محذرةً من أن استمرار غيابه قد يدفع النادي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب.

الزمالك بيزيرا خوان بيزيرا نادي الزمالك

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