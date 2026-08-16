حمزة عبد الكريم يترقب الظهور مع برشلونة أمام بازل في ودية قوية

يخوض برشلونة الإسباني مواجهة ودية أمام بازل السويسري، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب «سانت جاكوب بارك»، ضمن برنامج استعدادات الفريق الكتالوني لانطلاق الموسم الجديد.

وتحظى المباراة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل وجود المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، ضمن قائمة برشلونة التي توجهت إلى سويسرا لخوض اللقاء، ليصبح مرشحًا لتسجيل ظهوره مع الفريق خلال فترة الإعداد.

وتأتي مواجهة بازل ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيرات برشلونة للموسم الجديد، إذ تعد المباراة الودية قبل الأخيرة للفريق، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة الأهلي، الأربعاء المقبل، على ملعب «كامب نو» في بطولة كأس خوان جامبر.

وضمت قائمة برشلونة عددًا من أبرز نجوم الفريق، وفي مقدمتهم لامين يامال ورافينيا، إلى جانب كريم أديمي، مع تواجد حمزة عبد الكريم ضمن الخيارات الهجومية التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

قائمة برشلونة أمام بازل

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فوتشيك تشيزني، إيدير آلير.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، أندرياس كريستينسن، جيرارد مارتين، جول كوندي، إريك جارسيا، ألفارو كوتيز، تشافي إيسبارت، جوردي بيسكوير.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، داني أولمو، مارك برنال، بريان فاريناس، أويان جورين.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أنتوني جوردون، كريم أديمي، حمزة عبد الكريم، تونكارا، بيسيوا.