قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: انفجار عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية بقطاع غزة
مارتن أونيل يتحدث عن هيثم حسن بعد ظهوره الأول بقميص سيلتيك
طريق حورس يكشف أسرارًا جديدة.. هل يقود اكتشاف مرتقب إلى موقع دخول إخوة يوسف لمصر؟
كان بيلعب .. القبض على طالب تعدى على كلب بالقليوبية
الله لايسامحكم .. ابنة فيروز تكشف المستور عن وفاة شقيقها زياد الرحباني
سفير الهند بالقاهرة: مصر شريك رئيسي في بريكس وأكثر من 5 مليارات دولار استثمارات هندية
أسهل الطرق لخفض الفاتورة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل خلال فصل الصيف
للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب
نبأ سار لريال مدريد.. تشواميني يقترب من الجاهزية قبل انطلاق الليجا
الطماطم ترتفع مجددا.. مفاجأة في أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق
أمن الغربية يلقي القبض على خفير تعدى على فتاة من ذوي الهمم بطنطا والنيابة تحقق
القبض على عصابة تستغل 13 حدثًا في أعمال التسول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد المباراة الودية للزمالك ضد مودرن سبورت

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت اليوم وديا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي ضمن استعدادادت الفريقين للموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث يعد اللقاء الثالث للأبيض بعد مواجهة البلاستيك وأورانج.

تفاصيل تدريب الزمالك الأخيرة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه مساء أمس السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من معسكر العاصمة الجديدة.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران حرص خلالها على تحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران أمس استعدادًا لودية مودرن سبورت المقرر لها اليوم الأحد.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وفقرة خفيفة بالكرة.

وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران أمس بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

وأدى الثنائي عبد الله السعيد والأنجولي شيكو بانزا تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم في إطار البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي

نادي الزمالك مودرن سبورت الزمالك الزمالك ضد مودرن سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أسوان.. حصر السويقات بمدينة ناصر للاستغلال الأمثل لها

محافظ المنيا

غدًا.. انطلاق المرحلة السابعة من «مسرح المواجهة والتجوال».. فعاليات ثقافية وفنية تصل إلى 60 قرية

ازالة تعدي

إزالة 13 حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

بالصور

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد