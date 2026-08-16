تعنت إسرائيلي أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري دفع، صباح اليوم، بشاحنات القافلة الـ57 بعد الـ200 ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة"، محملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية والمستلزمات الطبية والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية في قطاع غزة.

وأضاف إبراهيم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة دخول الكميات الكافية من المساعدات إلى القطاع، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة الإغاثة، مشيراً إلى الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني والطبي للفلسطينيين.

وأوضح أن معبر رفح يشهد حركة في الاتجاهين، حيث غادرت دفعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين بعد استكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بالتزامن مع استعداد الأطقم الطبية لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والجرحى لتلقي العلاج في مصر.

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