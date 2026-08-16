بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأحد/ ، على تباين مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 2.76 نقطة بما نسبته 0.03% ليصل إلى مستوى 8841.71 نقطة، إذ جرى تداول نحو 335 مليون سهم عبر 18 ألفا و921 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 86 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 31.01 نقطة بما نسبته 0.35% ليصل إلى مستوى 8869.31 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 206 ملايين سهم من خلال 12 ألفا و627 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 41.4 مليون دينار كويتي.

بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 3.11 نقطة بما نسبته 0.03% ليصل إلى مستوى 9294.75 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم عبر 6294 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 44.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 87.49 نقطة بما نسبته 0.84% ليصل إلى مستوى 10512.01 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 161 مليون سهم عبر 9065 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 33.1 مليون دينار كويتي.