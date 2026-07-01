مساعد وزير التموين: يتم تعويض المستحقين للتموين بعد تحديث البيانات

تحدث دكتور محمد شتا مساعد وزير التموين والتجارة الخارجية للخدمات الرقمية معقبا على حذف الآلاف من المواطنين من بطاقات التموين بشكل مفاجئ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti" والذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي.

وقال دكتور محمد شتا:"قرارات وزير التموين وفقا للمعايير للمستحقين ويتم حذف غير المستحقين، وبالنسبة لتوقيت التنفيذ فهي تنفذ مع بداية الشهر لهذا تم تنفيذها اليوم".

وعن الذين تم حذفهم وهم مستحقين قال:"يرجع للمواطن حقه في الشهر الذي يليه ويتم تعويض المستحق الذي يثبت أحقيته بعد أن يقدم التظلم".

وأضاف:" يقوم المواطن بملئ الاستمارة لتحديث البيانات على بوابة مصر الرقمية ونقدمه في مكتب التموين ويرفق بها ما يفيد أنه حدث البيانات".



وقالت مدام ناهد إحدى المتضررات من الحذف من منظومة الدعم في مداخلة هاتفية للبرنامج: "اتحذف اسمي من عائلتي، وقدمت على الانضمام لزوجي في بطاقته، وفوجئت بعدم ضمي وقالوا هناك مشكلة مع الكهرباء، ذهبت لشركة الكهرباء قالوا لديك مشكلة مع التأمينات ثم قالوا ليس لديك مشكلة، وعندما اتصل بالخط الساخن لا يجيبوا، زوجي موظف مضى شهرين ولم أتمكن من صرف التموين، رقم الشكاوى لا يجمع يضعوني على الانتظار".

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