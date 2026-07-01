سكك حديد مصر: ننقل مليون راكب يوميًا وألف رحلة

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تواصل تقديم خدماتها اليومية لنحو مليون راكب عبر تشغيل ما يقرب من ألف رحلة يوميًا على مختلف خطوط الشبكة، مشيرًا إلى أن منظومة السكك الحديدية تعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي في مصر.

وقال عامر، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر قطارات الضواحي بلغت 25%، إلا أن قيمة التذكرة لا تزال تغطي نحو 50% فقط من التكلفة الفعلية لتشغيل الرحلات.

وأوضح أن أسعار القطارات ما زالت أقل من وسائل النقل الأخرى، مستشهدًا بخط منوف – القاهرة، حيث ارتفع سعر تذكرة القطار إلى 28 جنيهًا بعد أن كان 22 جنيهًا، في حين تبلغ تكلفة الرحلة بالميكروباص نحو 40 جنيهًا، كما تبلغ أجرة الميكروباص بين القاهرة والإسكندرية نحو 150 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا للقطار المكيف.

وأضاف أن تذكرة قطارات التهوية الديناميكية لا تزال تقل عن نصف أجرة الميكروباص على عدد من الخطوط، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم هذا المرفق الحيوي لضمان استمرار تقديم خدماته للمواطنين.

