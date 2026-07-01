النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات ضرورة لضمان استدامة التشغيل

قال المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، إن قرار تعديل أسعار تذاكر القطارات جاء لضمان استدامة تشغيل مرفق السكك الحديدية واستمرار خطط التطوير، مشددًا على أن الحكومة لا تستهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة.



وقال رضوان، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحكومة تحرص على مراعاة المواطنين، إلا أن استمرار العمل بالتعريفة السابقة لم يعد ممكنًا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل.



وأوضح أن ارتفاع سعر لتر السولار إلى 22.5 جنيه، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعار قطع الغيار اللازمة لصيانة القطارات وتشغيلها، فرض تحديات مالية على الهيئة، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من ألفي جنيه في عام 2022 إلى سبعة آلاف جنيه حاليًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مصروفات التشغيل.

وأضاف أن هذه المتغيرات دفعت الهيئة إلى تعديل أسعار التذاكر، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادة بلغ نحو 12.5%، فيما وصلت الزيادة في بعض القطارات التي كانت تتمتع بتعريفة منخفضة إلى 25%.





