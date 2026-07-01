نائب وزير النقل: أسعار القطارات لا تزال الأقل مقارنة بوسائل النقل

أكد المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، أن أسعار تذاكر القطارات ما زالت أقل من وسائل النقل المنافسة، رغم الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر تواصل تحمل خسائر سنوية نتيجة الفجوة بين الإيرادات وتكاليف التشغيل.

وقال رضوان، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن تكلفة الانتقال بقطارات التهوية الديناميكية لا تزال تقل عن نصف أجرة الميكروباص غير المكيف في العديد من الخطوط، مؤكدًا أن أسعار القطارات ما زالت الأقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.



وأضاف أن إجمالي مصروفات الهيئة يبلغ نحو 15 مليار جنيه سنويًا، في حين لا تتجاوز الإيرادات 10 مليارات جنيه، وهو ما يؤدي إلى استمرار تحقيق خسائر سنوية.

وأشار نائب وزير النقل إلى أنه في حال عدم تعديل أسعار التذاكر، سترتفع قيمة الدعم المطلوب من الحكومة خلال العام المقبل إلى نحو 7 مليارات جنيه، بدلًا من 5.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن قرار الزيادة جاء للحفاظ على استدامة الخدمة وضمان استمرار تشغيل وتطوير منظومة السكك الحديدية.



