عاجل | "الأعلى للإعلام" يحظر نشر إعلانات شركات النقل الذكي غير المرخصة

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مخاطبة رسمية من السيد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قيام بعض وسائل الإعلام ببث ونشر حملات إعلانية لتطبيقات إلكترونية لشركات تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، رغم عدم حصولها على التراخيص النهائية اللازمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

إلزام وسائل الإعلام الخاضعة الأحكام القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ بعدم بث أو نشر أي حملات إعلانية



وعلى ضوء هذه المخاطبة، قرر المجلس إلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة الأحكام القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ ، بعدم بث أو نشر أي حملات إعلانية لأي شركة أو تطبيق يعمل في هذا المجال، إلا بعد التأكد من الحصول على هذه التراخيص، كما قرر وقف جميع الحملات الإعلانية الحالية الخاصة بالشركات أو التطبيقات التي لم تستوف اشتراطات مزاولة النشاط، والحصول على التراخيص من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

يأتي قرار المجلس في إطار ضمان التزام وسائل الإعلام بالتحقق من الوضع القانوني للشركات المعلنة قبل نشر أو بث أي مواد دعائية، ومنع الترويج الشركات أو تطبيقات غير مرخصة، حفاظا على حقوق وسلامة المواطنين والشركات المرخصة ودعما لجهود الدولة في تنظيم سوق النقل الذكي.