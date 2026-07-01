بسبب الخلاف العلمي.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من "حواس" و "الدماطي" ضد وسيم السيسي

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى مقدمة من كل من الأستاذ الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري والأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، ضد الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، بسبب الخلاف العلمي حول تصريحاته الإعلامية المتعلقة بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة أثناء ظهوره في العديد من القنوات والبرامج بصفة "عالم وباحث في علم الآثار".

وقررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير إحالة الشكوى إلى وزارة السياحة والآثار وجهات الاختصاص العلمية للإفادة بالرأي، تمهيداً لاتخاذ اللجنة إجراءاتها حيال الشكوى وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.