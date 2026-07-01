وجدي رضوان: زيادة سعر تذاكر القطارات هدفها الحفاظ على جودة الخدمة

قال المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، إن وزارة النقل اضطرت إلى زيادة سعر تذاكر القطارات للحفاظ على الخدمة المقدمة للركاب، ولا نستهدف مضايقة المواطنين.



واضاف خلال حواره ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أننا نسعى للحفاظ على المرفق الحيوي ارتفاع سعر السولار وقطع غيار السكك الحديدية يتطلب زيادة سعر تذاكر القطارات.



ولفت إلى أن بعض الركاب يستخدمون القطارات بصورة سيئة مما يتطلب تعيين عمال نظافة، وسعر تذكرة القطارات الآن لم يصل إلى تكلفة التشغيل الحقيقي، ورغم زيادات سعر تذكرة القطارات نراعي المواطن اجتماعيا.



