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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تصل إلى 25%.. أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الرسمية اليوم

زييادة اسعار تذاكر القطارات
زييادة اسعار تذاكر القطارات
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الرسمية اليوم، عقب قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث شملت الزيادة قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة، وقطارات الدرجة الثالثة وتحيا مصر.

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، بينما وعلى الخطوط القصيرة بنسبة 25%، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026.

أسعار تذاكر القطارات الجديدة.. بعد تطبيق الزيادة اليوم | أهل مصر

زيادة أسعار تذاكر القطارات رسمياً

جاءت الزيادة الجديدة، على أسعار التذاكر على الخطوط طويلة المسافة بنسبة 12.5%،و سجلت تذاكر الرحلات قصيرة المسافة ارتفاعًا أكبر بلغ 25%.

كما امتدت الزيادة الجديدة على أسعار القطارات، لتشمل جميع قطارات "تحيا مصر" العاملة على مختلف المسارات، بنسبة بلغت 25%، بالتزامن مع تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة التذاكر بعد الزيادة، يستهدف توحيد أسلوب التسعير وتسهيل إجراءات الحجز وإصدار التذاكر.

تقريب سعر التذكرة

وسيتم بموجب الآلية الجديدة، تقريب سعر التذكرة إلى أقرب جنيه واحد للرحلات التي تتراوح مسافاتها بين كيلومتر واحد و103 كيلومترات، بينما تُقرب القيمة إلى أقرب خمسة جنيهات للرحلات التي تزيد مسافاتها على 104 كيلومترات أو أكثر.
 

أسعار تذاكر القطارات المكيفة بعد الزيادة

وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، جاءت قيمة تذاكر القطارات المكيفة على عدد من خطوط الوجه القبلي على النحو التالي:

القاهرة – أسوان
الدرجة الأولى: 480 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 320 جنيهًا.
القاهرة – إدفو
الدرجة الأولى: 440 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 310 جنيهات.
القاهرة – الأقصر
الدرجة الأولى: 410 جنيهات.
الدرجة الثانية: 290 جنيهًا.
القاهرة – قوص
الدرجة الأولى: 400 جنيه.
الدرجة الثانية: 290 جنيهًا.
القاهرة – قنا
الدرجة الأولى: 390 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 260 جنيهًا.
القاهرة – نجع حمادي
الدرجة الأولى: 360 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 250 جنيهًا.
القاهرة – سوهاج
الدرجة الأولى: 330 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 230 جنيهًا.
القاهرة – طهطا
الدرجة الأولى: 320 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 230 جنيهًا.
القاهرة – طما
الدرجة الأولى: 300 جنيه.
الدرجة الثانية: 230 جنيهًا.
القاهرة – أسيوط
الدرجة الأولى: 290 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 210 جنيهات.
القاهرة – بني سويف
الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 120 جنيهًا.

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