محدش زعلان.. نائب وزير النقل: زيادة تذاكر القطارات كانت منطقية

أكد المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، أن وزارة النقل عززت منظومة الرقابة داخل السكك الحديدية لضمان انتظام التشغيل ومنع التهرب من سداد قيمة التذاكر، مشيرًا إلى التوسع في توفير منافذ بيع التذاكر بمختلف المحافظات والقرى.



وقال رضوان، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن فرص التهرب من شراء التذاكر أصبحت شبه معدومة، في ظل انتشار منافذ إصدار التذاكر وتشديد الرقابة داخل المحطات والقطارات، إلى جانب زيادة أعداد المفتشين لمتابعة الالتزام بالتعليمات.



وأشار إلى أن الدولة أنفقت نحو 366 مليار جنيه على تطوير منظومة السكك الحديدية، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث القطاع، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن استمرار انتظام حركة القطارات وتعزيز مستويات السلامة والأمان.



واسترسل: “أنا النهارده كنت في السكة الحديد، ومشوفتش حد زعلان، وطبعًا مفيش حد بيتبسط وهو بيدفع فلوس، لكن الزيادة كانت منطقية”.

