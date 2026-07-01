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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السكك الحديدية: تكلفة تذكرة القطار أقل من أجرة الميكروباص

المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية
المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية
إسراء صبري

قال المهندس محمد عامر  رئيس هيئة السكك الحديدية، إن سعر تذكرة القطارات الآن لم يصل إلى تكلفة التشغيل الحقيقي، وما زالت تذكرة القطارات هي الأرخص والأوفر للركاب في وسيلة المواصلات ومعظم المواطنين يعتمدون عليها.

وأوضح خلال حواره ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تكلفة تذكرة قطار السكة الحديد أقل من تكلفة أجرة الميكروباص.

ولفت إلى أن القطارات تنقل متوسط مليون راكب يوميا، وهناك 1000 رحلة يومية، متابعا: أسعار تذاكر القطارات الآن تعد نصف أجرة الميكروباص على نفس الخطوط.

وشدد على أن سعر تذكرة القطارات الآن لم يصل إلى تكلفة التشغيل الحقيقي، منوها بأن الدولة مستمرة في دعم الخطوط غير الاقتصادية والضواحي بقيمة 5.5 مليون جنيه.

https://www.youtube.com/live/Hr3zH6Q7Da8?si=O7stCJaTQqE6WqZa

السكك الحديدية القطارات قطار السكة الحديد

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