«القومي لتنظيم الاتصالات» يطلق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» لتوفير إنترنت آمن للأطفال.. تفاصيل

أعلن المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إطلاق خدمة الإنترنت الآمن للأطفال، مؤكدًا أنها ستكون متاحة لجميع المصريين اعتبارًا من شهر يوليو، في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

وأوضح إبراهيم أن الانطلاقة الرسمية للخدمة تشمل إطلاق خدمتين جديدتين هما «أطمن» و**«أطمن على الآخر»**، واللتين تهدفان إلى تمكين الأطفال من تصفح الإنترنت بأمان، من خلال إتاحة المحتوى المناسب لأعمارهم، مع حجب المواقع والمحتويات الضارة وغير الملائمة، بما يسهم في الحفاظ على القيم وحماية النشء من مخاطر الإنترنت.

وأضاف أن الخدمة ستوفر أيضًا أدوات للرقابة الأبوية، تتضمن تقييد الوصول إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح لأولياء الأمور قدرًا أكبر من التحكم في تجربة استخدام أطفالهم للإنترنت، ويعزز بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم.

الخدمة مجانية بالكامل

وأشار إلى أن أولياء الأمور ليس عليهم تغيير الشريحة، ولكن يمكن الإشتراك في الخدمة، او عن طريق التطبيقات للإشتراك في الخدمة، مؤكدا أن تلك الفترة الخدمة مجانية بالكامل