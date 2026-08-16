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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سمر طارق تحيي حفلها في مهرجان القلعة الليلة وسط حضور جماهيري

الفنانة سمر طارق
الفنانة سمر طارق
أوركيد سامي

تستعد الفنانة سمر طارق لإحياء حفل غنائي جديد، مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث تصعد إلى خشبة المسرح برفقة فرقتها الموسيقية، لتقدم لجمهورها مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية التي حققت انتشارًا خلال الفترة الماضية.

وتنطلق فعاليات حفل سمر طارق بعد قليل، حيث تقدم خلاله برنامجًا فنيًا متنوعًا يجمع بين أعمالها الخاصة وعدد من الأغنيات والمقطوعات التي تنتمي إلى الموسيقى العربية، في حفل يعكس طبيعة تجربتها الفنية المختلفة.

وتتميز سمر طارق بأسلوب موسيقي خاص يمزج بين روح الألحان الشرقية ومفردات الموسيقى الغربية، وهو ما يمنح أعمالها طابعًا مميزًا ويعكس تنوع تجربتها وقدرتها على تقديم شكل موسيقي يجمع بين الأصالة والتجديد.

ومن المقرر أن تقدم الفنانة خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياتها، من بينها «عتمة»، التي ارتبطت بتتر مسلسل «سفاح الجيزة»، إلى جانب «ما تسألنيش»، و«لو»، و«مسافات»، و«مراية»، و«لما بعدنا»، وغيرها من الأعمال التي شكلت جانبًا مهمًا من مشوارها الفني.

وتأتي مشاركة سمر طارق في مهرجان القلعة ضمن برنامج الحفلات الذي يستضيف مجموعة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى، في إطار فعاليات تستهدف تقديم تجارب فنية متنوعة للجمهور، تجمع بين الألوان الموسيقية المختلفة والأسماء صاحبة التجارب المميزة.

وتحرص سمر طارق خلال حفلاتها على تقديم أعمالها بأسلوب يعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب إعادة تقديم عدد من الأعمال الموسيقية العربية الشهيرة برؤية تتناسب مع طبيعة مشروعها الفني.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا من محبي سمر طارق، خاصة مع تنوع الأغنيات التي اختارتها لتقديمها خلال الأمسية، والتي تجمع بين الأعمال التي عرفها الجمهور من خلال الدراما التليفزيونية وأغنياتها الخاصة.

ويواصل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تقديم فعالياته الفنية التي تستقطب جمهورًا واسعًا، من خلال برنامج يضم حفلات غنائية وموسيقية لعدد من الفنانين، بما يجعله واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية خلال موسم الصيف.

وتضع سمر طارق اللمسات الأخيرة على استعداداتها قبل صعودها إلى المسرح، لتلتقي بجمهورها في ليلة موسيقية تقدم خلالها مجموعة من أبرز محطات تجربتها الفنية، وسط أجواء مهرجان القلعة الذي يجمع بين الطابع التاريخي للمكان وتنوع العروض الموسيقية.

الفنانة سمر طارق اخبار الفن نجوم الفن

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