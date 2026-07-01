قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممنوعات وتحذيرات.. تطبيق تعليمات جديدة بلجان الثانوية العامة في الامتحانات القادمة
الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى للفاتيكان
إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عاما على تأسيس هيئة الإسعاف
المجتمعات العمرانية: طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 14 مدينة جديدة
الحكومة تعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة 23 يوليو
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا
حصاد العام المالي 2025-2026.. وزارة الأوقاف تواصل جهودها في عمارة بيوت الله
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى مصر
800 مليون دولار.. الوزراء يوافق علي منح الرخصة الذهبية لبعض الشركات
الحكومة توافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة
ارتفاع التكلفة لـ1.3 مليار جنيه.. نقل النواب تناقش ملفات الطرق في قنا والبحر الأحمر
مدبولي: ثورة 30 يونيو أعادت هوية الدولة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء يرصد تطور قطاع الاتصالات قبل "30 يونيو" وبعدها : من معاملات ورقية لخدمات رقمية

مجلس الوزراء يرصد تطور قطاع الاتصالات قبل "30 يونيو" وبعدها : من معاملات ورقية لخدمات رقمية
مجلس الوزراء يرصد تطور قطاع الاتصالات قبل "30 يونيو" وبعدها : من معاملات ورقية لخدمات رقمية
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات في إطار سلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، استعرض من خلالها أبرز ملامح التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء ما حققه القطاع من نقلة نوعية منذ 30 يونيو، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي.

وتستعرض الإنفوجرافات التحديات التي واجهت قطاع الاتصالات قبل 30 يونيو، والتي تمثلت في تواضع سرعة الإنترنت، وغياب الخدمات التكنولوجية بالقرى، فضلًا عن محدودية البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب بطء وصعوبة استخراج المستندات الرسمية.

وفي مواجهة هذه التحديات، وبعد 30 يونيو اتجهت الدولة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات والتوسع في إطلاق المنصات الرقمية، بهدف القضاء على بيروقراطية المعاملات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأظهرت الإنفوجرافات تحسن أبرز مؤشرات القطاع، حيث ارتفع معدل نمو القطاع بمقدار 5.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 13.8% خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.4% عام 2013/ 2014، علمًا بأن معدل نمو القطاع سجل 20.3% خلال الربع الثالث من عام 2025/ 2026.

كما زادت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعف، لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو عام 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت/الثانية عام 2014، إضافة إلى نمو الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 7.4 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.

أما على صعيد دعم البنية التحتية للاتصالات، تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية، لتوفير الإنترنت فائق السرعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، وذلك في إطار دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول نحو الحكومة الإلكترونية.

وفي سياق متصل، بلغت التكلفة الاستثمارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الكابلات البحرية 21 كابلًا بحريًا، إلى جانب تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية.

وتناولت الإنفوجرافات كذلك التطور الذي شهدته منظومة الخدمات الحكومية والقضائية بعد رقمنتها منذ 2014 حتى الآن، حيث تم إتاحة 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة "مصر الرقمية"، فضلًا عن إطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة، وميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، إلى جانب إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، بما يعكس التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بكفاءة وسرعة.

ويجسد ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو مواصلة الدولة جهودها لبناء مجتمع رقمي متكامل، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الرقمية، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 30 يونيو مسيرة وطن مسارات تنموية مستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم جهود التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

محمد عبد المنعم

أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران

ترشيحاتنا

قائمة بأسعار الأسماك اليوم في الأسواق

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

وحدات سكنية

سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئة اعتبارا من اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار النفط اليوم

رغم تعافي الملاحة في مضيق هرمز.. النفط يرتفع وسط ترقب المفاوضات

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد