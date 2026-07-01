وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" لتوفير بيئة إنترنت آمنة للأطفال

شهد اليوم المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ملاحق تراخيص خدمتي اطمن" و"اطمن على الآخر" المعروفة إعلاميا باسم "شريحة الطفل" لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، في ضوء الإطلاق الرسمي للخدمتين ، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وهشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة اورنج مصر، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، وكريم عيد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة فودافون مصر ، ونضال طه رئيس شركة كيدزونت مصر، والدكتور مصطفى عيسى العضو المنتدب لشركة سايشيلد.

وأكد المهندس رأفت هندي أن إطلاق خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف من خلال الخدمتين تحقيق التوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من الإمكانات الواسعة التي يوفرها الإنترنت في التعليم واكتساب المعرفة والتواصل وتنمية المهارات وممارسة الألعاب الرقمية الهادفة، وبين توفير أدوات فعالة تساعد الأسر المصرية على حماية أبنائها من المخاطر الرقمية والمحتوى غير الملائم بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت ويوفر بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال أثناء استخدام الإنترنت.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار حوكمي لحماية الأطفال على الإنترنت؛ بالتوازي مع إطلاق مبادرات وبرامج تستهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسئول للإنترنت، وتعزيز الوعي الرقمي لدى أولياء الأمور والأطفال حول أساليب الحماية المختلفة أثناء استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية للأطفال.

هذا وتهدف خدمتا "اطمن" و" اطمن على الآخر" إلى توفير تجربة تصفح أكثر أمانًا للأطفال على الهواتف المحمولة، من خلال منع الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم للفئات العمرية الصغيرة، مع إتاحة الخدمتين بصورة مبسطة لا تتطلب إعدادات مسبقة أو تدخلًا تقنيًا من ولي الأمر. وقد تم تحديد تصنيفات المحتوى الملائم وغير الملائم وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال حماية الأطفال على الإنترنت والصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

هذا وتوفر الخدمة الأولى، وهي خدمة "اطمن"، مستوى حماية مناسب للأطفال أثناء استخدام الإنترنت من خلال منع الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم داخل نطاق الخطوط المفعلة عليها الخدمة. كما تتيح خدمة "اطمن" تفعيل وضع التصفح الآمن، فضلًا عن تفعيل خاصية البحث الآمن على أهم محركات البحث، الأمر الذي يعزز من مستوى الحماية أثناء البحث والتصفح للأطفال. وتوفر الخدمة كذلك حماية أمنية متقدمة من خلال منع الوصول إلى المواقع المعروفة باستضافة البرمجيات الخبيثة والفيروسات والتهديدات الإلكترونية.

أما الخدمة الثانية، وهي خدمة " اطمن على الآخر"، فتشمل جميع المزايا المتاحة ضمن خدمة "اطمن"، بالإضافة إلى منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مما يوفر مستوى أعلى من الحماية للأسر الراغبة في تقييد استخدام الأطفال لهذه التطبيقات.

ويمكن الاشتراك في خدمتيّ "اطمن" و" اطمن على الآخر" من خلال مالك الخط عبر فروع شركات المحمول الأربع، أو مباشرة عبر التطبيقات الخاصة بكل شركة، مما ييسر على الأسر المصرية تفعيل الخدمتين والاستفادة من مزاياهما في حماية الأطفال أثناء تصفح الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن، وتمكين الأسر المصرية من الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت في بيئة أكثر أمانًا لأطفالهم، وبما يواكب التطورات العالمية في مجال حماية النشء وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وتمثل خدمتا "اطمن" و" اطمن على الآخر" خطوة جديدة نحو تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، من خلال الجمع بين الحلول التقنية الحديثة والأطر التنظيمية الداعمة للاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية في مصر.