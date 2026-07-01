وزير الري: فيديو ترعة الهجارسة كان جرس إنذار للحفاظ على المجاري المائية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة اعتادت التحرك السريع فور رصد أي مشكلة أو شكوى تتعلق بمنظومة الري، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها شخصيًا مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو يرد على استفساراتهم وتعليقاتهم بشكل مباشر.

أزمة ترعة الهجارسة

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، أن ما اختلف في أزمة ترعة الهجارسة هو قراره إعادة نشر فيديو الاستغاثة الذي نشره أحد المواطنين، لافتًا إلى أن صاحب الفيديو كان يطالب بحق مشروع يتمثل في وصول المياه إلى أرضه الزراعية، ولم يكن يوجه تهديدًا أو إساءة لأي مسؤول.

وشدد سويلم على أن إعادة نشر الفيديو لم تكن بهدف التقليل من المواطن أو توبيخه أو التعامل معه بتعالٍ، وإنما استهدفت توجيه رسالة توعوية إلى الجميع بأهمية الحفاظ على الترع والمجاري المائية.

مسؤولية تراكم المخلفات داخل الترعة

وأضاف أنه حرص في تعليقه على الفيديو على منع أي تفسير خاطئ للموقف، مؤكدًا أن المواطن صاحب الشكوى لا يتحمل مسؤولية تراكم المخلفات داخل الترعة، وأن الرسالة كانت موجهة بالأساس إلى كل من يساهم في إلقاء القمامة والمخلفات داخل الترع، لما تمثله هذه السلوكيات من تهديد لمصادر المياه والزراعة في مصر.