وزير الري يحذر: الترع ليست مقالب للقمامة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الترع تعد شريانًا حيويًا تعتمد عليه الدولة في توفير مياه الشرب وإنتاج الغذاء، موضحًا أن المياه التي تصل إلى المنازل تمر في الأصل عبر شبكة الترع قبل خضوعها لمراحل المعالجة والتنقية، كما تُستخدم هذه المياه أيضًا في ري الأراضي الزراعية.

خطورة إلقاء المخلفات والطيور

وحذر وزير الري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، من خطورة إلقاء المخلفات والطيور والحيوانات النافقة في الترع، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وتؤثر سلبًا على كفاءة وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، لا سيما خلال أعمال تطهير المجاري المائية.

وأشار إلى أن تبرير البعض لإلقاء المخلفات في الترع بسبب عدم توافر أماكن مخصصة للتخلص منها أمر غير مقبول، مشددًا على أن الترع لا يمكن التعامل معها باعتبارها مقالب للنفايات، لأنها تمثل مصدرًا أساسيًا للمياه والغذاء وركيزة مهمة لحياة ملايين المواطنين.