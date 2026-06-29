بحجم زجاجة غازية.. تعليق وزير الري على ظهور تمساح في ترعة بالقليوبية

علق هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على ظهور تمساح في قرية بالقليوبية.

وقال هاني سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"أحنا ما اتعودناش على إننا نشوف التماسيح في الترع .. أخواتنا السودانيين متعايشين مع الموضوع ".

وتابع هاني سويلم :" مرة طلعنا المعدات بسبب وجود تمساح ، وطلعنا تمساح في حجم زجاجة المياه الغازية .. الموضوع ما يستهلش الذعر ده".

وفي سياق أخر قال هاني سويلم :" اللي بيرمي القمامة في الترعة يعتبر المياه ناقل للقمامة بعيدا عن منزله ولكن القمامة تتسبب في سد الترع مع تراكم إلقاء القمامة ".



وتابع هاني سويلم :" نعمل على إعادة تدوير المياه ورفع كفاءة منظومة الري عشان المواطن يفتح الحنفية يلاقي مياه والمشروعات الزراعية القومية تلاقي مياه ".