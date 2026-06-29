وزير الري: حد الفقر المائي 1000 متر مكعب.. ونصيب الفرد في مصر أقل من 500 متر مكعب من المياه

أكد هاني سويلم وزير الري، أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب في السنة وعددنا الآن هو 120 مليون مواطن والحصة كما هي لم تتغير .

وقال هاني سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" نعمل على رفع كفاءة منظومة المياه وخلال الـ 12 عام الماضي تم الاستثمار في البنية الأساسية في المياه لم يحدث على مدار 60 عام ".



وتابع هاني سويلم :" نعمل على إعادة تدوير المياه ورفع كفاءة منظومة الري عشان المواطن يفتح الحنفية يلاقي مياه والمشروعات الزراعية القومية تلاقي مياه ".



وأكمل هاني سويلم :" حصتنا من مياه نهر النيل ثابتة في 1960 نصيب الفرد كان اكثر من 2000 متر مكعب من المياه والآن نزلنا تحت الـ 500 متر مكعب من المياه للفرد ".

ولفت هاني سويلم :" حد الفقر المائي 1000 متر مكعب لكل فرد ووصلنا نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب من المياه في العام ".

