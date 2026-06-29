إلقاء مخلفات في الترع| تحرك حازم من الري وحبس وغرامة لهؤلاء

أكد المهندس أشرف درويش رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الحبس سنة وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه لمن يلوث مياه الترع.

وأضاف المهندس أشرف درويش رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن وزير الري يتابع كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا، متابعا أن تم اصدار منشور وزاري للتعامل مع بخصوص الترع والمصارف.

وتابع المهندس أشرف درويش رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الدولة تصرف مليار و400 مليون جنية كل سنة على تطهيرات، مشيرا إلى أن وزير الري يتفاعل مع شكوى مزارع بالشرقية بسبب إلقاء المخلفات في احدى الترع.