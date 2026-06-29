رسميًا .. نابولي يعلن تمديد عقد ليوناردو سبينازولا حتى 2028

أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميًا، ،اليوم/الاثنين/، تمديد عقد الظهير الأيسر للفريق ليوناردو سبينازولا حتى 2028.

وذكر النادي في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي: "يسرّ نادي نابولي أن يعلن عن تمديد عقد ليوناردو سبينازولا مع النادي حتى 30 يونيو 2028".

وشارك سبينازولا لأول مرة مع نابولي في 10 أغسطس 2024، قادمًا من نادي روما، في مباراة كأس إيطاليا ضد مودينا.

وإجمالاً، خاض سبينازولا 72 مباراة مع الفريق مسجلاً أربعة أهداف، ومساهمًا في فوز النادي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة وكأس السوبر الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه.