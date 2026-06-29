وزير الري: مخزون السد العالي في وضع مطمئن للغاية ويتم إدارته بمنتهى الحكمة

أكد هاني سويلم وزير الري، أن مخزون السد العالي في وضع مطمئن للغاية ويتم إدارة السد العالي بمنتهى الحكمة ولا نفقد أي متر مكعب .

وقال هاني سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مش بيخرج متر مكعب من السد العالي إلا ويستخدم في توليد الكهرباء ".

وتابع هاني سويلم :" هناك أمطار تأتي من البحيرات الاستوائية وامطار تأتي من النيل الأزرق "، مضيفا:" الامطار التي سقطت على الهضبة الإثيوبية حتى الىن فوق المتوسط ولا صحة لما يروج له بانه هناك جفاف في الموسم المطرب ".



واكمل هاني سويلم :" في ديسمبر الماضي تم إيقاف المفاوضات مع إثيوبيا بسبب عدم تواجد أي جديد ووجود تلاعب ومراوغة"، مضيفا:" حسن النوايا موجود من الجانب الأمريكي وإحنا كمصريين لدينا محددات وثوابت مصرية في ملف السد الإثيوبي ".

