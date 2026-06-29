وزير الري: 23 مليار متر مكعب مياه يعاد استخدامها في مصر للزراعة

أكد هاني سويلم وزير الري، أنه يتم العمل على استصلاح نصف مليون فدان في سيناء و2.2 مليون فدان في غرب الدلتا.



وقال هاني سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" 23 مليار متر مكعب من المياه يتم إعادة استخدامهم مرة أخرى في مصر في المشروعات الزراعية".



وتابع هاني سويلم :" نعمل على إعادة تدوير المياه ورفع كفاءة منظومة الري عشان المواطن يفتح الحنفية يلاقي مياه والمشروعات الزراعية القومية تلاقي مياه ".



وأكمل هاني سويلم :" حصتنا من مياه نهر النيل ثابتة في 1960 نصيب الفرد كان اكثر من 2000 متر مكعب من المياه".