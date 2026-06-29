وزير الري: نصرف أكثر من مليار جنيه سنويا لتطهير الترع على مستوى الجمهورية

أكد هاني سويلم وزير الري، أن الوزارة تصرف أكثر من مليار جنيه سنويا لتطهير الترع على مستوى الجمهورية .



وقال هاني سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" اللي بيرمي القمامة في الترعة يعتبر المياه ناقل للقمامة بعيدا عن منزله ولكن القمامة تتسبب في سد الترع مع تراكم إلقاء القمامة ".



وتابع هاني سويلم :" نعمل على إعادة تدوير المياه ورفع كفاءة منظومة الري عشان المواطن يفتح الحنفية يلاقي مياه والمشروعات الزراعية القومية تلاقي مياه ".



وأكمل هاني سويلم :" المسؤولية مشتركة بيننا وبين المواطن بأهمية رفع الوعي بعدم إلقاء القمامة في الترع ".

