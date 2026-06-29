وزير الري يلتقي مدير معهد سيام باري الإيطالي لبحث تعزيز التعاون

في إطار مشاركته في فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع السيد ماوريتسيو راوللي مدير معهد سيام باري الإيطالي (CIHEAM Bari)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات والابتكار وإدارة الموارد المائية، حيث يُعد معهد سيام باري الإيطالي أحد المراكز الدولية الرائدة في مجالات إدارة المياه والزراعة المستدامة وبناء القدرات، وينفذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية بمنطقة البحر المتوسط وأفريقيا.

وخلال اللقاء، استعرض ممثل معهد سيام باري الإيطالي آخر تطورات تنفيذ مشروع “Water Knowledge”، والمنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمعهد، والذي يهدف إلى دعم بناء القدرات وتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة في مجال إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والإيطالي.

كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المستقبلي والبناء على التعاون القائم بين الوزارة ومعهد سيام باري الإيطالي، من خلال تنفيذ مشروعات تطبيقية مشتركة في مجالات الموارد المائية غير التقليدية، والتحلية، والزراعة الذكية، بما يدعم جهود الابتكار في إدارة المياه وتعزيز الأمنين المائي والغذائي.

وأكد الدكتور سويلم اهتمام الوزارة بالتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عملية قابلة للتطبيق، ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية، ويسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.