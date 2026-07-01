وزير الري: أزمة المخلفات بالترع تتكرر في جميع المحافظات ولا يمكن للوزارة مواجهتها بمفردها

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أزمة إلقاء المخلفات في ترعة الهجارسة ليست حالة استثنائية، بل تمثل ظاهرة متكررة في العديد من الترع بمختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن القضية تتطلب التعامل معها من خلال منظومة متكاملة تقوم في الأساس على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف باعتبارها العمود الفقري لشبكة الري في مصر.

الوعي الجماعي لدى المواطنين

وأوضح الوزير أن الوصول إلى حالة من الوعي الجماعي لدى المواطنين يعد أحد أبرز أهداف الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن حماية المجاري المائية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع.

واعترف سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار»، بأن وزارة الموارد المائية والري لن تتمكن بمفردها من القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات داخل الترع.

إعادة تدوير المخلفات

وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين عدة جهات حكومية، في مقدمتها وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والداخلية، والصناعة فيما يتعلق بملف إعادة تدوير المخلفات، إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بنقاش مستمر داخل الحكومة، وأن جميع الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة وفق الإمكانيات المتاحة.