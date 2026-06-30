ياسر ريان: منتخب مصر يتطور من مباراة لأخرى.. وكريم حافظ قادر على تعويض فتوح

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر يدخل مواجهة أستراليا بثقة كبيرة بعد المستويات المميزة التي قدمها في كأس العالم، مشيرًا إلى أن أداء الفراعنة يتطور من مباراة إلى أخرى.

وقال ريان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "منتخب مصر خاض معسكر إعداد قوي قبل كأس العالم، واستفاد منه كثيرًا، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج ومنح اللاعبين ثقة كبيرة قبل مواجهة بلجيكا".

وأضاف: "أمام بلجيكا كنا الطرف الأفضل ونجحنا في التقدم، ثم حققنا الفوز على نيوزيلندا، بينما كنت قلقًا من مواجهة إيران بسبب الدوافع الكبيرة لديهم، وشعرت أننا قد نخسر، خاصة في آخر 10 دقائق".

وتابع: "ثبات التشكيل أمر مهم للغاية، ومحمد صلاح يقدم أفضل مستوياته مع منتخب مصر خلال كأس العالم، وهو أفضل أداء له بقميص المنتخب".

وأشار إلى أن البدلاء أصبحوا يمتلكون ثقة كبيرة، وعند مشاركتهم يصنعون الفارق، مؤكدًا أن كريم حافظ قادر على تعويض غياب أحمد فتوح.

وأوضح ريان أنه يتوقع أن يبدأ حسام حسن مواجهة أستراليا بالثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد صلاح، لافتًا إلى أنه كان يفضل عدم مشاركة محمد عبد المنعم أمام إيران بسبب ابتعاده عن المباريات لفترة طويلة إثر الإصابة وعدم مشاركته في المباريات الودية قبل البطولة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر هو الأقرب للفوز على أستراليا، لأن مستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى، وأشعر أن البطولة تسير بشكل جيد مع المنتخب".