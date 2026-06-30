عامر العمايرة يدعو لدعم منتخب مصر قبل المواجهة التاريخية في كأس العالم

دعا خبير اللوائح عامر العمايرة إلى توحيد الدعم خلف منتخب مصر، مؤكدًا أن الوقت الحالي لا يحتمل إثارة الجدل حول اللاعبين الذين لم يتم ضمهم إلى قائمة الفراعنة، في ظل الاستعداد لخوض أول مباراة إقصائية في تاريخ المنتخب ببطولة كأس العالم.

وكتب العمايرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «مع احترامي لجميع الآراء، مش وقته حاليًا الحديث عن أي لاعب لم يتم ضمه لمنتخبنا الوطني، أولًا لأنه مش هينفع تستبدل لاعبين خلاص، فأيه الهدف إن يتم التقليل من لاعب موجود لصالح لاعب مش موجود».

وأضاف: «دي أول مباراة في تاريخنا في دور إقصائي بكأس العالم، فياريت ندعم، يمكن ربنا يكرم ونصعد ونفرح كلنا»



حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.

وجاء تأهل الفراعنة عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليصل منتخب مصر إلى 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.