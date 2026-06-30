إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل موقعة أستراليا

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفراعنة يواصلون استعداداتهم لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل.

وأوضح إبراهيم حسن أن المنتخب سيخوض مرانه، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، وهو ما يوافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل التحرك إلى مدينة دالاس.

وأضاف أن بعثة المنتخب ستغادر غدًا الأربعاء إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، بعد الانتهاء من المران الأخير في سبوكين، استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب.

وأشار مدير المنتخب إلى أن الفراعنة سيؤدون تدريبهم الختامي في مدينة دالاس يوم الخميس، قبل مواجهة أستراليا، التي يسعى خلالها المنتخب المصري لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من المونديال.