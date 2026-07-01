النائب محمد أبوالعينين: مصر رسخت مكانتها الدولية بمواقفها الثابتة ودورها في دعم استقرار المنطقة|فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن مصر عززت مكانتها على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بتقدير واسع في الأوساط الدولية.

وقال أبو العينين، خلال كلمته على هامش حفل تدشين كتاب “رجل الأقدار”، إن مصر أصبحت تقدم نموذجًا حديثًا للدولة القادرة على الجمع بين التنمية الداخلية والدور الإقليمي الفاعل، مؤكدًا أن القاهرة تعمل باستمرار على تهدئة الأوضاع في المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراعات.

وأضاف أن قوة الدولة المصرية ومؤسساتها، وفي مقدمتها القوات المسلحة، لعبت دورًا رئيسيًا في حماية الأمن القومي ودعم استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين عكس تمسكها بثوابتها الوطنية والقومية.

واختتم كلمته بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لما وصفه بجهوده في خدمة الوطن، ومؤكدًا أن مصر تواصل مسيرة البناء والتنمية وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.