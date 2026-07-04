أحمد موسى عن لقاء الأرجنتين المرتقب: مش بنخاف من حد عندهم ميسي عندنا صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب الوطني على أستراليا والتأهل لأول مرة للدور الـ16 بنهائيات كأس العالم، مردفًا:«عندنا الماتش الجاي مع الأرجنتين ومش بنخاف من حد، هما عندهم ميسي وإحنا عندنا صلاح، هما عندهم ألفاريز وإحنا عندنا مرموش، هما عندهم مارتينيز وإحنا عندنا شوبير، وكمان شوبير أحسن منه».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخب الأرجنتين هو ميسي، مردفًا:«لو حد مسك ميسي الأرجنتين هتقف، إنما مصر منتخب جماعي، إحنا مش هنخاف من الأرجنتين، واللي عملناه إمبارح نعمله يوم الثلاثاء المقبل".

وتابع أحمد موسى :" إن شاء الله نصعد للدور الـ8 ليه لا إحنا منتخب عالمي الكل بيتكلم عننا، شهر يوليو شهر الاحتفالات والانتصارات، ونروح يوم 19 يوليو دا يوم النهائي، نعتمد على الله ورجالتنا ونحلم».

وتابع:«حسام عبد المجيد دا لاعيب راجل، هو دخل يشوط ضربة الجزاء بتاعت التأهل كلنا كنا على أعصابنا، أنا سبت الشاشة وروحت لبعيد، وبعدها كلنا احتفلنا، حسام حسن أثبت أن الرؤية في اختيار المدير الفني الوطني كانت صح».