رجل واحد.. تعليق قوي من احمد موسى على افتتاح القيادة الاستراتيجية | بث مباشر

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

علق الإعلامي أحمد موسى على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

الرئيس السيسي طلب من وزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية أن يشاركوا في رفع علم القوات المسلحة اعلى مقر القيادة الاستراتيجية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هذه اللقطة تؤكد أن الرئيس السيسي والجيش المصري كلنا على قلب رجل واحد وكلنا مع بعض ".



ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

