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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى بعد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية: الرئيس السيسي بيوحشنا بالزي العسكري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي بيوحشنا بالزي العسكري ".

وأكمل :" الرئيس السيسي يرتدي الزي العسكري في توقيتات محددة زي النهاردة في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ".


وأضاف :" الرئيس السيسي طلب من وزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية أن يشاركوا في رفع علم القوات المسلحة أعلى مقر القيادة الاستراتيجية ".


وتابع:"  هذه اللقطة تؤكد أن الرئيس السيسي والجيش المصري على قلب رجل واحد". 
 

السيسي الرئيس السيسي مصر أحمد موسى على مسئوليتي

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