أحمد موسى بعد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية: الرئيس السيسي بيوحشنا بالزي العسكري

علق الإعلامي أحمد موسى على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي بيوحشنا بالزي العسكري ".

وأكمل :" الرئيس السيسي يرتدي الزي العسكري في توقيتات محددة زي النهاردة في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ".



وأضاف :" الرئيس السيسي طلب من وزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية أن يشاركوا في رفع علم القوات المسلحة أعلى مقر القيادة الاستراتيجية ".



وتابع:" هذه اللقطة تؤكد أن الرئيس السيسي والجيش المصري على قلب رجل واحد".

