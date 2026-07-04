الرئيس السيسي: إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه بعد برنامج الإصلاح مع النقد الدولي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه وجه بقيام جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع الزراعة والتموين؛ لإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية، والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة لاستقرار الأسعار.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة،: "إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل، يبدأ تنفيذه بعد برنامج الإصلاح مع النقد الدولي؛ ليكون برنامجا مصريا خالصا لاستكمال الإصلاحات، وينتقل بالاقتصاد للانطلاق نحو النمو المستدام".

وتابع الرئيس السيسي: "الإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص".

وأضاف الرئيس السيسي: "اتخاذ كل أجهزة الدولة إجراءات أكثر حزما؛ لمواجهة الفساد، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية، بما يضمن حماية المال العام".