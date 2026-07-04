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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: ثورة يونيو صرخة حق بأن مصر لا تحكم إلا بأبنائها

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الخالق صلاح

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة يونيو صرخة حق بأن مصر لا تحكم إلا بأبنائها.

ووجه السيد الرئيس تحية تقدير لشهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الموسيقى العسكرية أن تؤدي سلام الشهيد، تحية الي كل شهداء الجيش المصري العظيم في هذا اليوم الهام.

ووجه الرئيس السيسي، التحية إلى الشعب المصري، ومنتخب مصر في كأس العالم وصعوده الي دور الـ 16، مردد: ربنا جبر خاطرنا في هذا اليوم الجميل.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة يونيو الإخوان

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