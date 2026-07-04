الرئيس السيسي: القيادة الاستراتيجية ركيزة لمواجهة التحديات.. وأمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية لا تُعنى بإدارة المواقف العادية فحسب؛ بل تمثل ركيزة أساسية لقدرة الدولة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية، وفق رؤية شاملة ونظم متطورة تضع أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، وتواكب عالمًا تتسارع فيه التطورات.

وأوضح الرئيس السيسي أن القيادة الاستراتيجية تجسد عقيدة راسخة تقوم على أن حماية الأوطان مسؤولية، وأن التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسيادتها واجب مقدس.

وشدد الرئيس على أن الدولة لم تسمح يومًا بالمساس بمقدرات شعبها، مع تمسكها بخيار السلام، مؤكدًا أنها لم تنحنِ إلا لله.