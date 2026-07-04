الرئيس السيسي: إعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية والتوسع في المنافذ والأسواق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، :"قيام جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع الزراعة والتموين لإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشة والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة لاستقرار الأسعار

وأضاف الرئيس السيسي:"قيام كافة أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية بما يضمن المال العام".

وتابع الرئيس السيسي:"مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز وربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يضمن بناء أجيال قادرة على المنافسة والابداع ".

