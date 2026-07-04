الرئيس السيسي يوجه وزير الدولة للإعلام بعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية فتح المسؤولين لقنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع الجيد لآرائهم، وإمدادهم بالمعلومات الحقيقية؛ حتى تكون الرؤية موضوعية ومبنية على بيانات مدققة.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة،: “وجهت الحكومة بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والراي الآخر؛ لإثراء النقاش.. وفي هذا الصدد، أوجه وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات الإعلامية، لعقد اجتماع سنوي في 3 ديسمبر من كل عام؛ لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، ومناقشة التحديات والفرص”.

وأضاف الرئيس السيسي: “لا بد من العمل على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر الشبابية والانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية”.

واصل الرئيس السيسي: "قيام جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع الزراعة والتموين؛ لإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية، والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة لاستقرار الأسعار".