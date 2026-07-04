الرئيس السيسي : الشعب المصري جسد في ثورة 30 يونيو أسمى معاني الإرادة الوطنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة مثلت لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسد خلالها الشعب المصري أسمى معاني الإرادة الوطنية، وانتفض دفاعًا عن هوية مصر واستقرارها، مشددًا على أن مصر لا تُحكم إلا بإرادة أبنائها، وأن الشعب المصري أثبت قدرته على حماية دولته وصون مستقبلها مهما كانت التحديات.



افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من مخاطر الفوضى والانقسام، وأفشلت مخططات المتطرفين والإرهابيين الذين سعوا إلى جر الوطن نحو الاقتتال والخراب وتنفيذ أجندات إقصائية تهدد أمن الدولة واستقرارها.



ووجه الرئيس السيسي تحية تقدير وإجلال إلى الشعب المصري، مؤكدًا أنه أثبت عبر التاريخ وعيه العميق وإدراكه الراسخ وحرصه الدائم على حماية الوطن والحفاظ على استقراره ومقدراته.

القيادة الاستراتيجية الجديدة

وأوضح الرئيس أن القيادة الاستراتيجية الجديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الدولة للأزمات والتحديات، إذ تجمع مختلف عناصر القيادة التنفيذية في إطار متكامل يحقق أعلى درجات التنسيق والدقة وسرعة الاستجابة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الظروف الاستثنائية والتعامل مع المتغيرات المتسارعة بكفاءة واقتدار.

حدود مصر خط أحمر

وشدد الرئيس السيسي على أن حماية الوطن مسؤولية مقدسة لا تحتمل التهاون، وأن كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسيادتها سيواجه برد حاسم، مؤكدًا أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها وتسنده كفاءة وجاهزية قواتها المسلحة.



وأكد الرئيس أن الدولة المصرية متمسكة بخيار السلام مع كل من يسعى إليه، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح مطلقًا بالمساس بأمنها القومي أو مقدرات شعبها، وستواصل تطوير قدراتها الاستراتيجية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره في مواجهة مختلف التحديات.