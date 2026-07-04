بأحدث النظم التكنولوجية.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا يوثق إنشاء الأوكتاجون

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية العسكرية، استعرض “ملامح تطوير منظومة القيادة الاستراتيجية للدولة بأحدث النظم التكنولوجية”؛ من خلال إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية.

وأوضح الفيلم أن مقر القيادة يعد أكبر كيان من نوعه على مستوى العالم، ويمثل صرحًا وطنيًا يجمع بين القدرات العسكرية المتطورة وأحدث التطبيقات التكنولوجية.

وأشار إلى أن القيادة الاستراتيجية للدولة تُعد أيقونة معمارية وعقلًا استراتيجيًا عسكريًا متطورًا، وتجسد نقلة تكنولوجية غير مسبوقة في تاريخ العسكرية المصرية باعتبارها المقر الرئيسي لقيادة القوات المسلحة، والمجهزة بأحدث أنظمة الفحص والمراقبة والتأمين، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والكفاءة التشغيلية.

وذكر الفيلم أن المشروع جرى تنفيذه بعقول وسواعد أبناء القوات المسلحة، وبمشاركة واسعة من الشركات الوطنية، التي أسهمت في استيعاب كثافات كبيرة من العمالة المدنية على مدار سنوات خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ليخرج في صورة منظومة هندسية وتكنولوجية متكاملة، صُممت جميع تفاصيلها وفق أعلى معايير الدقة مع توفير نظم حماية متقدمة لمواجهة التهديدات التكنولوجية الحديثة.

وأكد أن التطوير لم يقتصر على التصميم المعماري والبنية التحتية، وإنما امتد إلى منظومة الإدارة الذكية، التي تعتمد على شبكة اتصالات مشفرة وآمنة، مدعومة بمركز بيانات ضخم قادر على تحليل المعلومات والمعطيات بدقة وسرعة، إلى جانب منظومة متطورة للخدمات الصوتية والمرئية داخل قاعات الاجتماعات، تعمل بالكامل بأنظمة تفاعلية فائقة الجودة بما يدعم سرعة اتخاذ القرار في مختلف المواقف.