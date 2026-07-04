الرئيس السيسي: تحسين مستوي المعيشة للمواطنين سيظل في مقدمة أولويات الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعلم يقينا ما يتحمله المواطن المصري من أعباء، مؤكدا: “نعمل بقوة وعزم لبناء الدولة الحديثة، وهو ما يتطلب تضحيات من الجميع”.

وأضاف الرئيس السيسي،: “أجدد العهد بأن مصر ستظل ماضية بعزيمة لا تلين في استكمال مسيرة البناء والتنمية”.

وأكد الرئيس أن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين سيظل في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أنه وجه بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء.

وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحديث عن ثورة 30 يونيو، قائلا: إنها صرخة حق بأن مصر لا تحكم إلا بأبنائها.

ووجه الرئيس تحية تقدير لشهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، وطلب من الموسيقى العسكرية أن تؤدي سلام الشهيد، تحية لكل شهداء الجيش المصري العظيم في هذا اليوم الهام.

كما وجه الرئيس السيسي، التحية للشعب المصري، ومنتخب مصر في كأس العالم، بعد صعوده إلى دور الـ 16، مرددا: “ربنا جبر خاطرنا في هذا اليوم الجميل”.

مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

يعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.